Efeler’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

AYDIN’DA SİLAHLI SALDIRILAR

Aydın’ın Efeler ilçesinde, farklı tarihlerde bir spor salonunun iki şubesine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Olay, Mimar Sinan ve Orta mahallelerde bulunan aynı spor salonuna ait iki farklı şubede meydana geldi. Belirlenemeyen kişiler, şubelere 1 hafta arayla silahlı saldırı yapıyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Olayın bildirilmesi sonrası, şüphelileri tespit etmek için polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ardından belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda, Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammed C.T. ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada, Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, Devrim O. ile Muhammed C.T. serbest bırakıldı.