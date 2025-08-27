Haberler

Efeler’de Sürücü, 6 Araçta Hasar Verdi

KAZA ANINDA 6 ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen bir olayda, bir sürücü park etmeye çalışırken 5 otomobilde hasar oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, Funda H. isimli sürücü, 09 ANG 458 plakalı aracını park etmeye çalışırken önündeki bir otomobile çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Sürücü, geri manevra yaptığı sırada bu kez arkasında bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Bu kazada, sürücünün kendi aracı ile birlikte toplamda 6 araçta hasar meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Ayrıca, sürücünün aracının servisten yeni çıktığı bilgisi de ortaya çıktı.





16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.


2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

