Efeler’de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde tespit edildi. Bu olayda 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi’nde, Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler, şüpheli buldukları 55 AD 613 plakalı aracı durdurma işlemi gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Araç şoförü U.Y.Ş., dur ihtarına uymayıp kaçma girişiminde bulundu. Kaçarken cebinden fişeklenmiş 6 parça uyuşturucu madde atan şüpheli, kısa süre içerisinde yakalandı. Araçta bulunan diğer toplam 3 kişi de gözaltına alındı. Polis ekipleri aracın içerisinde yaptıkları aramada ayrıca bir miktar daha esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.