Efeler’deki Camii Müezzini Kalp Krizi Geçirdi

EFELER İLÇESİNDE TRAJİK OLAY

Aydın’ın Efeler ilçesinde, ASTİS Camii’nde müezzin olarak görev yapan bir kişi, öğle namazı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Efeler Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı olan 57 yaşındaki Fahrettin Uçar, görevli olduğu ASTİS Camii’nde cemaate öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında aniden fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu bildirenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk incelemelerde, Uçar’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi ve ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Uçar kurtarılamadı. Uçar’ın cenazesinin yarın Cuma namazının ardından Bey Camii’nden kaldırılacağı ve Tepecik Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.