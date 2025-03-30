Efeler’deki Gençlerin Kavgasında 1 Yaralı

GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA ORTALIKTA KARIŞIKLIK YARATTI

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık 20 genç arasında meydana gelen kargaşada bir kişi yaralandı ve bir kişi gözaltına alındı. Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, meydanda karşı karşıya gelen gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

KAVGA DİĞERLERİNİ DE ETKİLEDİ

Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, gençleri güçlükle ayırdı; bu esnada bir kişi yaralandı, bir kişi de gözaltına alındı.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kavga anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin birbirlerine saldırdığı ve polis ekiplerinin kavga edenleri ayırma çabası yer aldı.