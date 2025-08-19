Haberler

Efeler Jandarma, Motosiklet Sürücülerini Bilgilendirdi

TRAFİK JANDARMA FAALİYETİ

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, ilçede motosiklet sürücülerini bilgilendirmek üzere bir etkinlik düzenliyor. Bu faaliyet sırasında sürücülere motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile ilgili önemli bilgiler sunuluyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Düzenlenen etkinlikte, koruma başlığı ve gözlük takmanın önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alma süreci, motosikletlerin tescil işlemleri, reflektif yelek kullanımı ve hız kuralları hakkında kapsamlı bilgi veriliyor. Jandarma ekipleri, motosiklet kaynaklı kazaların önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarına devam edeceğini aktarıyor.

