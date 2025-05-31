Efeler Mesleki Eğitim Merkezi Ziyareti, AYESOB’a Yapıldı. Eğitimciler, Ahilik Kültürü Hakkında Bilgi Aldı. Geleceğin Ahi Adayları, Öğrencilerle Buluştu. Mesleki Eğitim, Geleceğin Temel Taşıdır. AYESOB Başkanı, Gençleri Onurlandırdı. Türkiye’nin Güçlü Geleceği Sizlersiniz

ÖĞRENCİLER AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENİYOR

Efeler Mesleki Eğitim Merkezi’nin Elektrik ve Elektronik Teknolojisi alanında eğitim gören son sınıf öğrencileri, Ahilik kültürünü ve esnaf teşkilatlarını yakından tanımak için Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, geleceğin ahileriyle bir araya gelerek, “Altın bileziğiniz kolunuzda, bu meslek size hayat boyu yol arkadaşı olacak” ifadesiyle meslek sahibi olan öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler, AYESOB Genel Sekreteri ile birlik içerisinde gezerek esnaf odalarının yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi oldu.

AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TEMELLERİ

Ziyarete katılan öğrencilere alan öğretmenleri Kazım Koç, Yılmaz Şimşek ve Muharrem Başol eşlik etti. Öğretmen Kazım Koç, “Ahilik kültürünün günümüzdeki en önemli temsilcisi esnaf odalarıdır. Öğrencilerimiz için bu kurumlar hem bir mesleki sığınak hem de gelişimlerine katkı sağlayacak birer destek noktasıdır” dedi. Koç, ayrıca bu ziyareti Ahilik kültürü ve girişimcilik dersinin uygulamalı bir parçası olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. “Güçlü Türkiye için üretim, üretim için mesleki ve teknik eğitim şart” diyerek mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

GÜÇLÜ MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİ

Aydın Elektrikçiler, Elektronik ve Fotoğrafçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhsin İnce, öğrencileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geleceğin genç ahilerini ve odamızın üye adaylarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Efeler Mesleki Eğitim Merkezi ile odamız arasında oluşan güçlü mesleki eğitim ilişkisi daha da güçlenerek devam edecek” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ YARINLARI

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, mesleki eğitimin önemini vurgularken, gençlere hitaben, “Burada sizleri görmekten büyük gurur duyuyorum. Sizler bu ülkenin geleceğini omuzlayacak genç ahilersiniz. Elektrik ve elektronik gibi çağın öne çıkan alanlarında eğitim alarak çok doğru bir tercih yapmışsınız” dedi. Ayrıca, Künkcü, “Kolunuza altın bileziğinizi takmışsınız, bu meslek sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Aç kalmazsınız, işsiz kalmazsınız. Mesleğiniz hayatınız boyunca sizin en büyük yol arkadaşınız olacak” diyerek esnaf teşkilatlarının önemini de vurguladı. Künkcü, dayanışma, dürüstlük ve emeğe saygı gibi değerlerin Ahilik geleneğinin temelini oluşturduğunu belirterek, “AYESOB olarak kapımız sizlere her zaman açık. Bilginizi, emeğinizi ve ahlaki duruşunuzu birleştirdiğinizde başaramayacağınız hiçbir şey yok. Türkiye’nin güçlü yarınları sizlerin eliyle yükselecek” ifadelerini kullandı.