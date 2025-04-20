Efeler Sanat Festivali Unutulmaz Anlar Yaşattı

SANAT FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik ve Sanat Akademisi tarafından gerçekleştirilen Sanat Festivali, üçüncü gününde de sanat tutkunlarını keyifli anlarla buluşturdu. Festivalin bu gününün başlangıcı, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın katılımıyla Müzik ve Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahneye koyduğu ‘Ah Şu Gençler’ isimli tiyatro oyunu ile yapıldı.

GENÇLERİN BAŞARILI PERFORMANSI İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Gençlerin yoğun çaba ve büyük bir heyecanla hazırladığı bu eser, gençler dünyasını mizahi bir dille ele alarak izleyicilere hem eğlenceli anlar yaşattı hem de düşündürdü. Tiyatro Bölümü öğrencileri, performanslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı ve uzun süre alkışlandı. Festivalin sağladığı etkinliklerin, gençlerin sanata olan ilgisini artırdığı ve topluma sanatsal bir bakış açısı kazandırdığı ifade edildi.