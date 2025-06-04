Efes Antik Kenti, Gece Açık Ziyaret

EFES ANTİK KENTİ GECE MÜZECİLİĞİNE KAVUŞUYOR

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, uygulamaya konulan gece müzeciliği projesiyle birlikte ışıklar altında ziyaretçilerini karşılıyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Cilalı Taş Devri’ne kadar uzanan ilk yerleşimi ile Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılarıyla Anadolu’nun zengin tarihini gözler önüne seriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan bu uygulama sayesinde, 4 Haziran’dan itibaren Efes Antik Kenti, gün batımından gece yarısına kadar ziyaret edilebiliyor.

YAZ AYLARINDA GECE ZİYARETİ İLE SERİNLEME OLANAĞI

Yaz aylarında, gündüz plajlarda zaman geçiren turistlerin, akşam saatlerinde antik kenti gezebilmesi için hazırlanan bu proje, özellikle Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, antik tiyatro ve Yamaçevler gibi önemli yerlerin özel aydınlatmalarıyla destekleniyor. Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, gece müzeciliği uygulamasının ilk gününde yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ve uygulamanın 1 Ekim’e kadar süreceğini aktardı. Kaleağasıoğlu, antik kentte haftanın dört günü gece müzeciliği uygulanacağını belirtti.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kaleağasıoğlu, gece ziyaretlerinin çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 19.00-23.00 saatleri arasında yapılacağını ve son biletleme saatinin 22.00 olduğunu söyledi. Pazar, pazartesi ve salı günlerinde ise tahsisler nedeniyle uygulamaya ara verileceğine dikkat çekti. Geçen yıl gece müzeciliği kapsamındaki ziyaretçi sayısının 300 bin olduğunu hatırlatan Kaleağasıoğlu, bu yıl bu sayının artmasını umduklarını ifade etti. “Gece müzeciliği, Efes’e bambaşka bir ambiyans katıyor. Ziyaretçilerimizden bu deneyimi yaşarken tarihi mirasa daha fazla özen göstermelerini bekliyoruz” dedi.

GECE GÖRÜNÜMÜYLE EFES

Gece müzeciliğinin ilk ziyaretçilerinden Emin ve Özlem Güler çifti, Bursa’dan gelerek açılışa denk geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Gece ambiyansının kendilerini çok etkilediğini belirten Emin Güler, “İlk kez geliyoruz, çok beğendik. Çocuğumuzla birlikte geldik, bol bol fotoğraf çekildik” ifadelerini kullandı. İstanbul’dan gelen Ekin Yılmaz ve Mustafa Canevi ise gece etkinliğinin, tatillerinin en güzel sürprizi olduğunu vurguladı. Ekin Yılmaz, “Efes’i gündüz de merak ediyorduk ama gece ışıklandırması ile birlikte çok güzel bir atmosfer oluştu. Çok güzel fotoğraflar çektik” dedi. Mustafa Canevi de “Özellikle Celsus Kütüphanesi’nin aydınlatması büyüleyiciydi. Hayatınızda bir kere mutlaka gelmeniz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.