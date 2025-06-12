Efes Müzesi, Savaş Aletleri Sergisi Açtı

EFES MÜZESİ’NDE AÇILAN SAVAŞ ALETLERİ SERGİSİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Müzesi’nde gerçekleştirilen sergide, yalnızca iki elle üretilen taş baltalardan günümüzün gelişmiş silahlı insansız hava aracına kadar çeşitli savaş aletleri sergileniyor. Arkeolog Veysel Dağ, sergi hakkında yaptığı açıklamada, “Bu salonumuz aslında bir zaman kapsülü gibi. Bu zaman kapsülü içine giren ziyaretçilerimiz silah eserleri üzerinden ilk çağdan günümüze bir yolculuk yapacaklar” ifadelerini kullandı. Efes kazılarından elde edilen ve çevreden toplanan eserlerin korunması amacıyla yeniden kapılarını açan Efes Müzesi, ‘Taş Baltadan SİHA’ya Geçmişten Günümüze Anadolu’da Savaş Aletleri’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

ÇAĞLAR ARASI YOLCULUK

Sergide, insanlığın tarihi boyunca yaşadığı değişim ve gelişim, Anadolu özelinde toplamda 419 silah üzerinden sergileniyor. Arkeolog Veysel Dağ, sergiyle ilgili olarak, “Salonda aslında çağlar arası bir yolculuk hazırladık. Bu yolculuk Neolitik Çağ ile başlayıp Modern Çağ’a kadar devam ediyor. İlk insanların ilkel teknolojilerle oluşturduğu taş baltayla başlıyor, günümüz ve modern çağ insanının karmaşık teknolojilerle sayısız insanların katkısıyla ve tarihsel bilgi birikimi ile oluşturduğu silahlı insansız hava aracı ile bitiriyoruz” dedi.

TÜM ESERLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Arkeolog Dağ, herkesi Efes Müzesi’nde bu tarihi yolculuğu yaşamak üzere davet ederek, “Bu sergimizde toplam 417 eser, 2 de savaş aracı var. Çeşme Müzesi’nden getirilen top dışında tüm eserler kendi müzemizdeki eserlerdir. Efes ve çevre ören yerlerinde arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden oluşuyor. Hepsi ilk kez görücüye çıktı”, şeklinde konuştu. Müzeler Haftası kapsamında 18 Mayıs’ta açılan serginin 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebileceği bilgisi aktarılıyor.