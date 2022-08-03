Efkan Ala: Biz yüzleşmeden çekinmeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, seçimlere değindi ve parti politikası olarak her daim sahada olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Arkadaşlarımız sahada. Biz yüzleşmeden, vatandaşlarımızla bir araya gelmeden çekinen değil, bilakis onu siyaset etme tarzı olarak tanımlamış bir partiyiz. Bugün yeni bir tarzla vatandaşla buluşuyoruz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 81 ilde ‘Yüz Yüze, 100 Gün’ sloganıyla başlattığı halkla buluşma etkinliğine Gürsu ilçesinden başladı. Ziyaret öncesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve yöneticilerle partililer katıldı. Gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, amaçlarının siyaseti halkla yapmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Buradaki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Bütün milletvekillerimiz her bir mahallede sahada. Onlar da görüşmeler yapıyorlar. Vatandaşlarımızı dinliyorlar. Bizim çözüm önerilerimizi değerlendirmelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Onların bize iletmek istediklerini dinliyoruz. Yani bu, vatandaşlarla kucaklaşma projesi. Tabiri caizse bir siyasi çıkarma yapıyoruz. Şu ana kadar da bizim şiarımız, siyaseti vatandaşlarla birlikte yapmak. Türkiye’yi vatandaşın arzusu, isteği doğrultusunda yönetmek. Bunun verdiği güçle de Türkiye’nin uluslararası sistemdeki yerini tahkim etmek, güçlendirmektir. Vatandaşın desteği bizde oldukça ve biz de o desteği daha önceki iktidarların yaptığı gibi hakkını vermeden yönetme yerine hakkını vererek ve onu hiç unutmayarak yönettikçe, görüyorsunuz uluslararası platformlarda dünyanın gıpta ettiği sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

AK Parti’nin milletin kurduğu bir parti olduğunu söyleyen Ala, “Hiç bağımızı koparmayacağız ve onların bize istikamet vermesi dışında da başka istikamet verenleri tanımayacağız. O zaman güçlü oluyoruz, o zaman hem Türkiye’yi daha iyi yönetiyoruz hem de dünyada gerçekten büyük devlet olarak inisiyatif alıyoruz. Dünyadaki sorunların çözümüne de katkıda bulunuyoruz. Birçok sorunu çok kişi dile getirebilir, çok parti de dile getirebilir. Ama soru şudur; kim çözecek? 20 yıldır AK Parti’nin ortaya koyduğu siyaset etme tarzı, problemleri çözen siyaset tarzıdır. Bizim sorun çözme kapasitemiz çok geniştir, büyüktür. Bugüne kadar birçok sorunu çözdük. Şimdi milletimizin karşılaştığı ve karşılaşacağı sorunları çözecek olan da AK Parti’dir. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Biz herhangi bir sorunu görmemezlikten gelen, öteleyen anlayışa sahip değiliz. Ama alternatif çözümleri çalışır, milletimizin lehine olabilecek en iyi çözümü bulma yolunda da gayret sarf ederiz. Bunu da vatandaşlarımızla paylaşırız. Şimdi de gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarımız sahada. Biz yüzleşmeden, vatandaşlarımızla bir araya gelmeden çekinen değil, bilakis onu siyaset etme tarzı olarak tanımlamış bir partiyiz” diye konuştu.