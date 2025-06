Efkan Ala, Fırsatçı İfadeye Tepki Gösterdi

TEPKİLER GÜÇLENİYOR

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Antalya’daki mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere sert bir karşılık verdi. Ala, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Yolsuzluk soruşturmalarını perdelemek için, millet iradesine her zaman, her yerde ve her şartta sahip çıkan, dünyada tanınan ve saygı duyulan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na kaba iftiralarla saldırarak gerçeği değiştiremezsiniz. Cuntacılık, sizin tescilli tarihinizdir” ifadelerini kullandı.

ADAYLIKLAR KONUŞULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen hükümet politikalarına destek veren Ala, muhalefet partilerinin yöneticilerinin söylemlerini eleştirdi. Özel’in açıklamalarının, kamuoyunu yanıltmaya yönelik ithamlar içerdiğini belirtti. Bu durumun, yalnızca siyasi bir rant sağlama çabası olarak değerlendirildiğini vurguladı.

SİYASETTE GÜNDEM DEĞİŞİYOR

Gelişmeler, siyasi arenada tansiyonu artırırken, önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde adaylıklar üzerine tartışmaların da gündeme geleceği düşünülüyor. Ala’nın açıklamaları, AK Parti’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koymakta ve yapılan eleştirilerin neden asılsız olduğunu ifade ediyor.