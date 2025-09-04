Haberler

Eflani’de İki Araç Alev Alev Yandı

KAZADA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karabük iline bağlı Eflani ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Eflani-Daday karayolu Karlı köyü mevkiinde kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Bu kazada üç kişi feci bir şekilde yanarak yaşamını yitirdi. Ayrıca, beş kişi yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olay yerine, ihbarın ardından Daday Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı olan beş kişi, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından, ilaç ve yardım çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemler alındı.

