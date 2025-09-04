Haberler

Eflani’de İki Araç Çarpıştı

İKİ ARAÇ KAFADA ÇARPIŞTI

Karabük’ün Eflani ilçesinde, kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Bu feci olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, kaza Eflani-Daday karayolu üzerindeki Karlı köyü mevkiinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından her iki araç da alev alarak yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine Daday Belediyesi’nden itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

