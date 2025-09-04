Eflani’de İki Araç Çarpıştı

İKİ ARAÇ KAFADA ÇARPIŞTI

Karabük’ün Eflani ilçesinde, kafa kafaya çarpışan iki otomobil alev aldı. Bu feci olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, kaza Eflani-Daday karayolu üzerindeki Karlı köyü mevkiinde gerçekleşti. Çarpışmanın ardından her iki araç da alev alarak yanmaya başladı. Araç içerisinde sıkışan 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine Daday Belediyesi’nden itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapandı.