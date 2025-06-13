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Eflani’de Karaca Ormanda Yürüdü

KARACANIN ORMANLIK ALANDA DOLAŞMASI KAYIT ALTINA ALINDI

Karabük’ün Eflani ilçesinde, ormanlık alanda bir karacanın dolaşması ilginç anlar oluşturdu. İlçede bulunan ormanlık alanın kenarından geçmekte olan bir kişinin dikkatini çeken karaca, o anları kamera ile kaydetmesini sağladı.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ANLAR

Kayıt altına alınan görüntülerde, karacanın ormanlık alanda yürüyüş yaptığı ve bir süre sonra ormanın derinliklerine doğru gözden kaybolduğu görülüyor. Bu anlar, doğanın güzelliklerini gözler önüne seriyor.

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