Eflani’de Kaza, 3 Ölü, 5 Yaralı

KAZA SONRASI YENİDEN AÇILAN YOL

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan karayolu, kazanın ardından yapılan temizlik çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerden geriye sadece demir yığınları kaldı.

ÇARPISMADA KAFADAN ÇARPİŞME

Kaza, Eflani-Daday karayolu üzerindeki Kababayır Geçidi mevkiinde gerçekleşti. Mustafa O. (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Yarış idaresindeki 19 DU 827 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta alevler yükseldi. Kazada, sürücü Mustafa O., yanında bulunan Yusuf O. (15), Ömer Faruk O. (10), Nezahat O. (39) ve Halil Y. (18) yaralanırken, Yaşar Yarış ile birlikte Zeynep Yarış (16) ve Zeynep Yarış (64) hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olay yerine hemen polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans gönderildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmalarını tamamladıktan sonra araçta sıkışan cenazeler çıkarıldı. Alev alan araçların kalıntılarıyla birlikte, kaza yerinde yaklaşık 3 saat süren trafik aksaklığı, araçların yolu terk etmesiyle sona erdi. Kazayla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.