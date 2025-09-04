Haberler

Eflani’de Kaza, 3 Ölü, 5 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karabük’ün Eflani ilçesinde trajik bir kaza gerçekleşti. İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada alevlerin yükselmesi cep telefonlarına da yansıdı. Elde edilen bilgilere göre, kaza Eflani-Daday karayolu üzerindeki Kahya köyü kababayır geçidinde oldu.

KAZA SONUCUNDAKİ KAYIPLAR

İki aracın çarpıştığı olay sonrasında araçlar kısa süre içinde alev aldı. Bu talihsiz kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Alev topuna dönen otomobillerin yanma anları cep telefonlarına kaydedildi.

İNCELEME VE CENAZE İŞLEMLERİ

Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, savcının incelemesinin ardından araçlardan çıkarılması bekleniyor. Kazayla ilgili olarak resmi incelemelerin devam ettiği bildirildi.

