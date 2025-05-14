Eflani’de Kuşak Güreşi Turnuvası Yapıldı

TURNUVAYA YOĞUN KATILIM

Karabük’ün Eflani ilçesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası düzenlendi. Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Eflani Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya 17 farklı ilden toplamda 150 sporcu katılım gösterdi.

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN İLK KEZ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, organizasyon hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karabük’te çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirten Güven, Ayrıca Türk geleneksel güreş tarihinde ilk kez kadınlar ve erkekler kategorisinde kuşak güreşi turnuvası yapıldığını ifade etti. Güven, “17 ilden 150 sporcu katılıyor” diye konuştu.

Güven, Karabük’te bu spora olan ilgiyi artırmayı önemsediklerini vurguladı. “Karabük olarak farklı federasyonların organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Eflani ilçemize gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kenti Karabük’te bu ve benzeri birçok etkinliğe devam edeceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı. Organizasyonda ödül alan sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.