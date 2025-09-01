Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

AFGAN UYRUKLU ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak kesim işlerinde çalışan 5 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Eflani ilçesi Saraycık köyü Bozarmut Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebi üzerine yapılan soruşturmada, orman içinde bulunan kesim sahasında orman işi yapan Afganistan uyruklu Nımetullah S., Asadullah S., Taç Muhammed M., İbadullah M. ve Sheer Muhammed A.’nın, barınmak amacıyla kaldıkları çadıra öğle saatlerinde yemek yemek için gittikleri ve sonrasında orman kesim sahasında çalışmaya döndükleri kaydedildi. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev almasıyla başladığı değerlendiriliyor.

İŞLEM BAŞLATILDI

Kesim işçisi olarak çalışan bu 5 Afgan uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra Safranbolu Adliyesine sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.