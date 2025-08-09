Eflani’de Otomobil Tarlaya Devrildi

OTOMOBİL TARLAYA DEVİRİLDİ

Karabük’ün Eflani ilçesinde, bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Orhan B. (45) yönetimindeki 37 BD 704 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu üzerindeki Akören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

KAZA SONRASI CAN KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ile ilgili ihbar alındıktan sonra bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralananlar arasında sürücü Orhan B. ile birlikte Necibe B. (45), Berat B. (4), Efe Enes B. (13) ve Selver Ç. (80) de bulunuyor. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdikleri ilk müdahalelerin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere gönderildi.