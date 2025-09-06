Haberler

Eflani’de Sağanak Yağış Sıkıntı Yarattı

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Yaklaşık üç aydır kuraklık çeken ilçede aniden bastıran yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yollar, adeta göle dönüşüyor.

TRAFİKTEKİ AKSAMALAR

Yağışlar sebebiyle zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Vatandaşlar, beklenmedik şekilde gelen yağışlara hazırlıksız yakalanıyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından gelen bu yağmur, özellikle çiftçiler başta olmak üzere ilçe halkını sevindiriyor.

