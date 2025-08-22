Eflani’de Samanlık Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen bir yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Bozarmut Mahallesi’nde Sadık ve Ahmet Demir’e ait samanlıkta, henüz nedeninin belirlenemediği bir sebeple ortaya çıktı.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eflani Oman İşletme Müdürlüğü arazözleri derhal olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahale sonucunda yangın söndürüldü, ancak olay sonucunda maddi hasar oluştu.