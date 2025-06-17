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Eflani’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir müstakil evde yangın meydana geldi. Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi’nde Hüsnü Önder’e ait olan 2 katlı evde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Durum hemen yetkililere bildirildi.

Ekiplerin Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, yetkililerden bilgiler aldı.

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