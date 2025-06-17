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Eflani’de Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz

BİR YANGIN OLAYI YAŞANDI

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen yangın, bir müstakil evde ortaya çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi’nde Hüsnü Önder’e ait olan 2 katlı müstakil evde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarı üzerine bölgede sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangının sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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