Eflani Yangını İçin Ekipler Çalışıyor

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan kapsamlı bir çalışma sürüyor. Yangına müdahale eden ekipler arasında 9 helikopter, 17 ilk müdahale aracı, 72 arazöz, 17 su ikmal aracı, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye aracı, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, 2 lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı yer alıyor. Yangın söndürme çalışmalarına toplamda 554 personel katılıyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Yangınla ilgili olarak yapılan araştırmalarda, orman içindeki kesim sahasında faaliyet gösteren 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim alanına döndükleri ve çadırın tutuşması sonucu yangının başladığı değerlendirildi. Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen bu 5 şüpheli gözaltına alındı.

ALEVLER KASTAMONU’YA ULAŞTI

Yangın sırasında alevlerin Kastamonu’nun Araç ilçesine de sıçradığı bildirildi. Yangın bölgesine yakın olan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı ve 35 kişinin güvenli bir bölgeye yerleştirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangını söndürme çabalarını sürdürmekte.

DENİZLİ’DE ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR

Aynı zamanda, Denizli’de de 4 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili çalışmalar da sürmekte. Buldan ilçesindeki Çatak Mahallesi’nde 29 Ağustos Cuma günü başlayan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar ve sarp arazi bu süreçte söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Bu nedenle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı. Bölge sakinleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bir yere alınırken, elektrik ve su kesintileri uygulanıyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR VE TEDBİRLER

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli Buldan’daki yangın hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Denizli Buldan’daki yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor.” Zaman zaman yön değiştiren rüzgar, sahadaki ekiplerin çalışmalarını oldukça zorlaştırıyor. Ayrıca, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vererek ormanın içindeki su alma noktalarına tankerlerle su taşıyor.