Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Konya

EFLATUNPINAR HİTİT SU ANITI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yaklaşık 3 bin 275 yıl önce, dini törenler için inşa edilmiş bir yapı olarak dikkat çekiyor. Temiz su kaynaklarından birinin yanına konumlanmış olan bu eser, Hititler’in mühendislik ve sanat anlayışını yansıtması açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Anıt, büyük bir havuz ve dikdörtgen biçiminde şekillendirilmiş kayalar üzerinde kabartma tekniğiyle yapılmış figürlerden oluşuyor. Milattan önce 13. yüzyılda inşa edilen bu yapı, Hitit döneminin dikkate değer eserleri arasında sayılıyor. Anıtın bulunduğu alan, milattan önce 2. binyılda kullanılan ticaret yollarından birinin üzerinde yer alıyor.

UNESCO’DA YER ALIYOR

Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmenin yanı sıra, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne “Hitit Kutsal Su Tapınağı” olarak dahil edildi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turgut, anıtın Beyşehir’in Sadıkhacı Mahallesi’nde bulunduğunu belirterek, “Günümüzden yaklaşık olarak 3 bin 275 yıl önce yapılmış olan bir su anıtıdır. Yapılış amacına baktığımızda Hititler su inancına büyük bir önem vermekteydiler ve temiz suya ulaşmayı kendileri için çok önemli görmüşlerdir. Hititler, temiz su kaynaklarını kutsamışları ve bunların etrafına çeşitli anıtlar yapmışlardır.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Murat Turgut, Eflatunpınar Hitit Anıtı’nın içeriğine bakıldığında, anıtın en alt kısmında 5 tane dağ tanrısı figürü bulunduğunu, bunların 3’ünün delikli yapıldığını belirtti. Bu figürlerin dağlardan çıkan suları temsil ettiğini söyleyen Turgut, “Daha sonrasında kenarda yer alan iki figür ise doğrudan dağ tanrısını göstermektedir. Üzerlerinde fırtına tanrısı ve güneş tanrıçası tasvirleri yer almakta. Bunlar Hitit dininin burada bir propagandasını yansıtmaktadır.” dedi. Ayrıca, demonların yani cin olarak adlandırılan varlıkların tasvirlerinin de anıtta bulunduğunu dile getiren Turgut, “Anıtın en üst kısmında yer alan kanatlı güneş diski, dünyanın hakimi sembolü anlamına geliyor ve Hititler, bu anıtla hem siyasi hem de dini propagandalarını gerçekleştirmişlerdir.” şeklinde konuştu.

ANITIN TARİHİ KÖKENİ VE NEDENİ

Doç. Dr. Murat Turgut, Eflatunpınar Hitit Anıtı’nın neden yapıldığına dair bilgiler de sundu. Anıtın 4. Tuthaliya dönemine, yani günümüzden yaklaşık 3 bin 275 yıl öncesine tarihlendirildiğini belirten Turgut, bu dönemde Anadolu’da büyük bir kuraklık yaşandığını ifade etti. “Eflatunpınar Hitit Anıtı’nın sağ tarafında yer alan iki temiz su kaynağımız bulunmaktadır. Bu su kaynağı, bölge için büyük bir önem taşımış ve temiz su ihtiyacını karşılamakta kritik bir rol oynamıştır.” diye ekledi. Hititler’in bu kuraklık döneminde su kaynaklarını anıtsallaştırdığını düşündüklerini belirten Turgut, anıtın bulunduğu bölgenin de milattan önce 2. binyılda kullanılmış olan bir yol güzergahı üzerinde yer aldığını vurguladı.