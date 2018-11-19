Efsane CEO tutuklandı

Japon Asahi gazetesinde yayınlanan haber gündeme bomba gibi düştü. Otomotiv devi Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının efsane CEO ve Başkanı Carlos Ghosn’un tutuklandığı öğrenildi.

GHOSN ile ilgili soruşturmanın, Nissan’ın iç soruşturması olduğu, efsane CEO’nun görevden alınacağı kaydediliyor. Nissan, Carlos Ghosn’un gelirini “uzun yıllar boyunca” düşük beyan ettiğini doğruladı.

Japon otomotiv devi Nissan’dan yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Lübnan asıllı Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn’un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve efsane CEO’nun görevine son verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Carlos Ghosn’un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi Nissan, savcılara bilgi sağladığını ve soruşturmayla ilgili işbirliği yaptığını da açıkladı. Japon haber ajansı Kyodo ise Ghosn’un bir başka Nissan yöneticisi Greg Kelly ile birlikte elde ettiği gelirleri 44 milyon dolar az bildirdiği ve bu yolla vergi kaçırdığını bildirdi.

Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan’a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan’ın CEO’su, 2005’te de Renault’nun CEO’su oldu.

HÜRRİYET