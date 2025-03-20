Efsane F1 İsimlerinden Eddie Jordan Vefat Etti

Eddie Jordan Hayatını Kaybetti

Prostat Kanseri Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Formula 1’in eski takım sahiplerinden Eddie Jordan, 76 yaşında hayatını kaybetti. Jordan ailesinin yaptığı açıklamada, bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden Eddie Jordan’ın Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Eski Formula 1 takımı sahibi, TV yorumcusu ve girişimci olarak tanınan Jordan, spor dünyasında önemli bir yere sahipti.

1991’de Kendi Takımını Kurdu

İrlandalı Jordan, 1991 yılında kendi adını taşıyan F1 takımını kurdu. Yüksek bütçeli büyük takımlarla rekabet eden Jordan takımı, 15 yıl boyunca 4 yarış zaferi elde etti. Eddie Jordan, takımında şans verdiği efsanevi Alman pilot Michael Schumacher’in Formula 1’deki ilk yarışına çıkmasını sağladı. Michael Schumacher’in yanı sıra, geçmişte Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi birçok ünlü pilot da Jordan’ın sürücü koltuğunda yarıştı.

2005’te Takım Satışa Çıkarıldı

Mali sorunlar nedeniyle Eddie Jordan, 2005 yılında takımını satışa çıkardı. Takım, yıllar içinde farklı mülkiyet ve isim değişiklikleri yaşadıktan sonra Aston Martin adıyla Formula 1’de mücadelesini sürdürdü. Eddie Jordan’ın katkıları ve başarıları, Formula 1 tarihine geçecek önemli bir yapıt olarak kalacak.