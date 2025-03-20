Efsane F1 İsmi Eddie Jordan Vefat Etti

Eddie Jordan’ın Vefatı

Eski Formula 1 takımı sahibi, televizyon yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan, 76 yaşında prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar 12 aydır bu hastalıkla mücadele eden efsane ismin ölüm haberini ailesi duyurdu. Aileden yapılan açıklamada; “Eski Formula 1 takımı sahibi, TV yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan OBE’nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Geçtiğimiz 12 ay boyunca agresif bir prostat kanseri türüyle mücadele ettikten sonra, 20 Mart 2025’in erken saatlerinde, 76 yaşında, Cape Town’da ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti. EJ gittiği her yere bol miktarda karizma, enerji ve İrlanda cazibesi getirdi. Onun varlığı olmadan hepimizde büyük bir boşluk var. Çok sayıda insan tarafından özlenecek, ancak bize üzüntümüzde gülümsememizi sağlayacak tonlarca harika anı bıraktı” ifadelerine yer verildi.

Formula 1 Kariyeri ve Başarıları

Eddie Jordan, kendi adını verdiği Jordan F1 takımını kurarak dikkat çekti ve özellikle keşfettiği pilotlarla tanınır hale geldi. 1991 Belçika Grand Prix’inde Bertrand Gachot’nun yerine Michael Schumacher’e şans veren isim oydu ve bu, Alman pilotun F1 kariyerinin ilk çıkışı oldu. Debriyaj arızası yaşasa da, Schumacher’in F1 yolculuğu böylece başlamış oldu. İki hafta içinde Flavio Briatore, Schumacher’i bir sonraki yarış için Benetton ile yarıştırmak üzere devreye girmişti.

Dublin doğumlu Eddie Jordan, takım sahibi olmadan önce genç bir sürücü olarak kariyer yapmış ve İrlanda Karting Şampiyonluğu kazanmıştı. Formula Ford, Formula 3 ve Formula 2 gibi birçok kategoride de mücadele eden Jordan, 70’lerin sonlarına doğru kendi adını taşıyan takımını kurarak Formula 1’e adım attı. 1998 yılında Belçika Grand Prix’inde Damon Hill ile ilk zaferini kazanmış, takım arkadaşı Ralf Schumacher ise ikinci olmuştu. Eddie Jordan, 1999’da bu kez Heinz-Harald Frentzen ile birçok yarış kazanmış ve şampiyonluk adayı olmayı başarmıştı.

İleri Dönemdeki Etkileri ve Mirası

Jordan’ın son zaferi, 2003 yılında Giancarlo Fisichella ile Brezilya Grand Prix’inde gerçekleşmişti. 2005 yılında Viajy Mallya takımı satın alınarak takımın adı Force India olarak değiştirilmiştir. Bu takımın küllerinden de 2021’de Aston Martin takımı doğmuştur. Eddie Jordan, son dönemde London Irish Rugby Futbol Kulübü’nün sahibi olarak biliniyordu. Ömrü boyunca spora kattığı değerler ve ardında bıraktığı anılar ile her zaman hatırlanacak bir isim olmaya devam edecek.