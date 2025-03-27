Efsane Oryantal Tanyeli 54 Yaşında Vefat Etti

TANYELİ’NİN HAYATINA VEDA ETMESİ

Oryantal müziğin efsane ismi Tanyeli, uzun süre mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yıllar önce yurtdışına yerleşen sanatçı, 2023 yılında mide ameliyatı olmak için Türkiye’ye dönmüştü. Ameliyattan sonra istediği görünüme kavuşan Tanyeli, sağlık kontrolleri sırasında aldığı üzücü haberle sarsıldı.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE BEKLENMEDİK TEŞHİS

Kilolarıyla uzun yıllar savaşan Tanyeli, mide ameliyatının ardından büyük bir değişim geçirdi. Tam hayatının yeni bir dönemine başlamak üzereyken, pankreas kanseri teşhisi ile karşılaştı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğunda doktorlar hastalığını belirledi ve Tanyeli, süreç boyunca büyük bir azimle tedavi oldu. Ancak son günlerde sağlık durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Tüm çabalara rağmen, 17 Mart’ta hayata veda etti.

TAYLAN’IN DUYGUSAL PAYLAŞIMLARI

Annesini kaybetmenin derin acısını yaşayan Taylan, sosyal medya üzerinden duygusal paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Zaman zaman takipçilerini hüzne boğan mesajlar paylaşan ünlü isim, son gönderisinde neyi ima ettiğini merak ettiriyor. Annesiyle çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Taylan, “Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler” ifadelerini kullandı. Bu manidar paylaşım, takipçileri arasında birçok soruya yol açtı.