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Efsanevi Rapçi Eminem Artık Dede Oldu. Kızı Hailie, Elliot Marshall’ı Dünyaya Getirdi. Bebeğin İkinci Adı Eminem’den Geliyor

EMINEM DEDE OLDU: KIZI HAILIE JADE SCOTT İLK ÇOCUĞUNU DÜNYAYA GETİRDİ

Rap müziğinin efsanevi ismi Eminem, aile hayatındaki yeni gelişmeyle gündemde. 52 yaşındaki ünlü sanatçı, ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızı Hailie Jade Scott ve eşi Evan McClintock, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Eminem’in büyükbabalık haberini bir müzik videosu çekimi sırasında aldığı öğrenildi.

HAILIE JADE SCOTT OĞLUNUN ADINI AÇIKLADI

29 yaşındaki Hailie Jade Scott, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Scott, oğluna Elliot Marshall adını verdiğini ve 14 Mart’ta anne olduğunu belirtti. Bebeğin ikinci adının, gerçek adı Marshall Bruce Mathers olan dedesi Eminem’den geldiği ortaya çıktı. Hailie paylaşımına “Mutlu son… 3 haftadır dünyada küçük E” notunu ekledi.

EMINEM’İN AİLE HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM

Eminem’in kızı Hailie, sanatçının en çok sevdiği ve koruduğu aile üyesi olarak biliniyor. Rapçinin birçok şarkısında Hailie’ye atıfta bulunması, baba-kız arasındaki güçlü bağı gözler önüne seriyor. Şimdi bu aileye yeni bir üyenin katılması, Eminem’in hayatında yepyeni bir sayfa açıyor. Sanatçının torunu Elliot Marshall’la ilgili duygularını henüz paylaşmamış olması, hayranlarını meraklandırıyor.

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