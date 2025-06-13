Efsun Aşkını Bulmak İçin Mücadele Ediyor

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ TELEVİZYON EKRANLARINDA

İzleyicileri kendine çeken Kocan Kadar Konuş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kocan Kadar Konuş filmini izleyecek olanların sıklıkla merak ettiği konular arasında “Kocan Kadar Konuş konusu nedir?”, “Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimler?” ve “Kocan Kadar Konuş özeti” gibi konular bulunuyor.

EFİMVE AŞK HİKAYESİ

Efsun (Ezgi Mola), ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş ederken, aşık olduğu Sinan’a (Murat Yıldırım) kavuşuyor, fakat aşk hayatındaki engeller bir türlü azalmıyor. Efsun, kendi kaotik ailesinin sorunlarından sonra şimdi de Sinan’ın ailesiyle, özellikle babaannesi Cavide Hanım’la mücadele etmek zorunda kalıyor. Tüm bu olaylar sonucunda, Efsun aşık olduğu adamla huzurlu bir hayat sürmek isterken, karşısına çıkacak türlü badireleri aşarak hayaline ulaşabilecek midir? Gerçekten herkesin onun yerine aldığı kararlara katlanmak zorunda mıdır?

OYUNCU KADROSU VE YAPIM AKIŞI

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın olduğu ‘Kocan Kadar Konuş: Diriliş’ filminin yönetmeni Kıvanç Baruönü. Filmin kadrosunda ayrıca Ebru Cündübeyoğlu, Enis Arıkan, Eda Ece, Hümeyra ve Nevra Serezli gibi isimler yer alıyor.

Kocan Kadar Konuş filmi, romantik komedi türünde olup, 2016 yılında Türkiye’de çekildi. Filmin çekimlerinin yapıldığı alanlar Bolu’nun Göynük ilçesi ve Sakarya’nın Taraklı ilçesi.