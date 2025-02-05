Efsun Bebeğin Ölümü Üzerine Soruşturma Açıldı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki çocuk evinde koruma altında bulunan 21 aylık Efsun Aktaş’ın ölümü üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adli ve idari soruşturma başlattı. Olay, dün saat 16.30 civarında İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk evinde gerçekleşti. Efsun Aktaş’ın hareketsiz olduğunu gören çocuk evi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Efsun Aktaş, bilinci kapalı bir şekilde İzmit’teki özel bir hastaneye götürüldü. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik bebek, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Efsun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından Efsun’un cenazesi ailesine teslim edildi.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve polis, çocuk evi çalışanlarının ifadelerini aldı. Ayrıca, Efsun Aktaş’ın anne ve babasının boşandığı ve ardından bebeğin devlet korumasına alındığı bilgisine ulaşıldı.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ’21 aylık bebek yurtta boğularak öldü’ başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesinde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.