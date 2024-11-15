“EFT ve FAST İşlemlerinde Ek Ücret Kaldırıldı”

EFT VE FAST İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Bankaların para transferi uygulamaları herkes için önemli bir mesele. EFT ve FAST işlemleriyle ilgili dikkat çekici bir değişiklik resmen uygulamaya girdi. Banka üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde saat 16.00’dan sonra yapılan işlemler ve hafta sonu işlemlerinde ek ücret alınıyordu. Yeni düzenleme sayesinde, EFT ve FAST işlemlerindeki bu ek ücret uygulaması sona erdi. İşte detaylar…

7/24 PARA TRANSFERİ İMKANI

Artık her yaştan birey, banka üzerinden para transferi işlemlerini kolayca yapabiliyor. EFT ve havale işlemlerinin yanı sıra, FAST işlemleriyle de hesaplar arasında 7/24 para transferi sağlanabiliyor. Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceden, hafta sonu ve mesai saati sonrası yapılan işlemler için yüzde 50 ek ücret alınmaktaydı. Ancak yeni düzenleme ile bu ek ücret uygulaması kaldırıldı.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Düzenlemenin detaylarını merak edenler için Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konu hakkında bilgi verdi. Bayram, “Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık gün içinde saat 16:00’dan sonra gerçekleştireceğiniz EFT ve FAST işlemlerinde normal EFT masrafından daha fazla kesinti yapılmayacak” dedi. Hafta içi veya hafta sonu yapılan işlemler masrafları artık normal tarife üzerinden hesaplanacak.

EK ÜCRETİN KALDIRILMA SEBEBİ

Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının temel nedeni, IBAN kullanılarak yapılan ödemelerde kayıt dışılığın engellenmesidir. Yüksek enflasyon ortamında, kartla ve banka aracılığıyla yapılan ödemelerin artması, fatura veya fiş almayanların cezai yaptırımlara maruz kalabileceği düşüncesi ile vatandaşların daha kolay EFT işlemleri yapması hedeflenmiştir. Bayram, “Bu düzenleme, kayıt dışılığın azaltılması için olumlu bir adım” yorumunu yaptı.

PARA TRANSFERİNDE MASRAFSIZ İŞLEM

Son gelişmelere göre artık bazı bankalarda EFT ve havale ücretleri sıfıra indirilmiştir. Önümüzdeki süreçte, hafta içi ve hafta sonu işlemlerinde ücret alınmaması sağlanacak. Bazı bankalar, iyi müşterilerine bu masrafları kaldırırken, diğer müşteriler de bankalarına başvurarak masraflarını sıfırlatabilir. Ayrıca, kredi kartı aidatları ve bazı kredilerdeki hayat sigortaları, mahkemeye başvurarak iptal edilebiliyor. Bankalar, müşterilerinin parasını kullanarak gelir elde ediyor ve para transferinden kesinti yapılması, uygun bir durum değil. Bu durum, bankaların fahiş kar sağlamasına neden olabiliyor.