“EFT ve FAST İşlemlerinde Ücret Sıfırlandı!”

HAFTA SONU VE İŞ SAATLERİ DIŞINDA EK ÜCRET UYGULAMASI KALKTI

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile, hafta sonu ve iş saatleri dışında gerçekleştirilen EFT ve FAST işlemlerinde uygulanan yüzde 50 ek ücret kaldırıldı. Artık vatandaşlar, günün her saatinde ve haftanın her günü ek ücret ödemeden para transferi yapma imkanına sahip oldu. Bu düzenlemenin detayları büyük bir ilgiyle takip edilirken, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

DİJİTAL ÖDEMELER KALDIRDIĞI ENGELLERLE GÜÇLENİYOR

Nakit kullanımının azalması ve dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla, EFT ve FAST gibi para transfer yöntemleri günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hale geldi. Ancak daha önce, hafta sonu ve iş saatleri dışında yapılan işlemlerde uygulanan yüzde 50 ek ücret, vatandaşları zor durumda bırakıyordu. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile birlikte, EFT ve FAST işlemlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Artık, günün her saatinde ve haftanın her günü için standart tarifeler geçerli olacak. Yani, hafta sonu ya da iş saatleri dışında yapılan işlemler için ek ücret alınmayacak.

EFT VE FAST İŞLEMLERİNDEKİ KOLAYLIKLAR

Uygulanan bu yeni düzenleme, vatandaşlar için büyük bir rahatlık sundu. Saat kısıtlaması olmadan ve ek ücret ödemeden para transferi gerçekleştirmek artık mümkün. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram bu düzenlemenin bireylere ve işletmelere önemli avantajlar sunacağına dikkat çekerek, “Artık günün hangi saatinde olursa olsun, normal tarife üzerinden işlem gerçekleştirilebilecek.” ifadesini kullandı.

EK ÜCRET KALDIRILMA NEDENLERİ

Bu büyük değişikliğin nedenleri hakkında açıklama yapan Bayram, finansal erişimin kolaylaştırılmasının ve dijitalleşmenin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti. Bunun yanında, vatandaşların bankacılık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanabileceği ifade edildi.