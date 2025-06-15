EGA Tarafından 2025 Golf Turnuvası Sona Erdi

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA BAŞARILAR

AVRUPA Golf Birliği (EGA) ve Türkiye Golf Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen, Avrupa’nın en önde gelen kıdemli golf organizasyonları arasında kabul edilen European Senior Men’s and Ladies Championship 2025, Antalya’da başarıyla sona erdi. Bu büyük yarışmada, erkekler kategorisinde Rodrigo Lacarde Soares, kadınlar kategorisinde ise Sylvie Van Molle Avrupa 50 yaş üstü Senior Şampiyonu unvanını kazandı.

TORENUN DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi’ndeki Cornelia Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra, İsviçre, Almanya, Belçika, Norveç, İspanya, ABD, Fransa ve İngiltere gibi toplam 30 ülkeden 50 yaş ve üzeri 141 amatör golfçü katıldı. 3 gün süren bu heyecan dolu turnuvanın sonunda, erkekler bölümünde Fransız yarışmacı Rodrigo Lacarde Soares, 217 toplam skor ile birinciliği elde etti. Eşit puanda olan Richard Heath ikinciliği, İngiliz Stephen Jensen ise 218 puan ile üçüncülüğü kazandı. Kadınlar kategorisinde ise Belçikalı Sylvie Van Molle 226 puanla birinci oldu. Helene Malvy 227 puan ile ikinci sırayı elde ederken, İtalyan Camilla Tolomie Di Lippa 228 puanla üçüncü oldu.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Şampiyonanın ardından dereceye giren sporculara ödüller, Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve diğer önemli isimler tarafından takdim edildi. TGF Yönetim Kurulu Üyesi Güray Yazıcı, TGF Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, Cornelia Golf Kulübü Genel Müdürü Ali Şahin, EGA Şampiyona Komitesi Başkanı Yves Hofstetter, EGA Yürütme Kurulu Üyesi James Crampton, EGA Şampiyona Komitesi Üyesi Lisbeth Riggelson ve EGA Şampiyona Direktörü Arnaud Baratçabal ödülleri dağıtan isimler arasında yer aldı.