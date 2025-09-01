Ege Balıkçıları Sezona Güzel Başladı

AV YASAĞININ SONU VE SEZONUN AÇILIŞI

Yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesi ile “vira bismillah” diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona harika bir başlangıç yaptı. Balıkçılar, av sezonunun ilk gününde yakaladıkları balıkları İzmir’in Buca ilçesindeki İzmir Su Ürünleri Hali’ne getirdi. Haliçteki hareketliliğin artmasıyla birlikte sezonun ilk balıklarını almak isteyenler arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Ege Denizi’nden tutulan 50’ye yakın balık çeşidinin satışa sunulduğu bu halde, diğer bölgelerden gelen türlerin de alıcı bulması dikkat çekti.

2025 BALIKÇILIK SEZON AÇILIŞ TÖRENİ

Bu kapsamda, İzmir Ticaret Odası tarafından sektör temsilcilerinin katılımıyla “2025 Balıkçılık Sezon Açılış Töreni” düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı açıklamada, su ürünleri halindeki zenginliğin keyfini yaşadıklarını vurguladı. Balık avcılığının Türkiye için önemine dikkat çeken Tugay, “Burası Türkiye’de en fazla ihracatın ve en fazla satışın yapıldığı hallerden birisi. Bunu daha da geliştirmek için çalışmak istiyoruz. Esnafımızı burada mutlu gördükçe, bereketi gördükçe içimiz açıldı.” diye konuştu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

OLUMLU HABERLER VE BEREKET İYİMSERLİĞİ

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, denizden geceden beri aldığı olumlu haberleri dile getirerek, “Bol bereketli bir sene olacağının işaretidir bu. İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun’dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu.” ifadelerini kullandı.

ESNAF HEYECANI VE BEKLENTİLER

Esnaf Yusuf Alabey, sezonun çok iyi başladığını belirtti ve umutlu olduklarını aktardı. Heyecanlı olduğunu belirten Alabey, “Bu sene balık olacak gibi, bu da hava şartlarına bağlı. İnşallah olur.” dedi. Balıkçı Alican Uzun ise sezonun bereketli olacağına inandı ve “Bereketli bir sezon bizleri bekliyor. Tüm Ege’ye ve Akdeniz Bölgesi’ne buradan balık dağıtılıyor. İlk olarak tekir, barbun geldi. İlerleyen saatlerde de sardalye ve hamsinin bol olacağı söyleniyor.” diyerek olumlu beklentilerini paylaştı.

Etkinliğe, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Su Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir de katıldı.