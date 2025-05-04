Ege Bölgesi’nde Muğla İhracat Artışı

MUĞLA’NIN İHRACAT KATKISI

Su ürünleri, narenciye ve madencilik sektörlerinde önemli bir konuma sahip olan Muğla, Nisan ayında ülke ekonomisine 95,2 milyon dolarlık ihracat katkısı sağlıyor. İhracatın en büyük bölümünü Türkiye’nin ihracat lideri su ürünleri sektörü üstleniyor. Ege İhracat Birlikleri (EİB), bu ay 1 milyar 468 milyon dolarlık ihracata imza atarak, 2024 yılının aynı dönemindeki 1 milyar 346 milyon dolara göre yüzde 9 artış gösterdi. Ancak, EİB’nin 2025 yılının ilk dört aylık dönemdeki ihracat performansı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 gerileyerek 5 milyar 944 milyon dolara düştü.

SEKTÖRLER ARASINDAKİ YÜKSELİŞLER

Nisan ayında tarım sektörlerinin ihracatı, yüzde 5’lik artışla 541 milyon dolardan 569 milyon dolara yükseldi. Egeli madencilerin ihracatı da yüzde 14’lük artışla 99 milyon dolardan 112,6 milyon dolara yükseldi. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 8’i bu ay ihracatlarını artırmayı başardı. Ancak 4 ihracatçı birliği, 2024 yılı Nisan ayı ihracat seviyelerinin gerisinde kaldı. Yumurta ihracatına getirilen 1,5 dolarlık fon, su ürünleri ihracatını etkiledi ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, nisan ayında 135,7 milyon dolarlık ihracat yaparak, ikinci sıradaki yerini korudu ancak yüzde 2’lik bir gerileme yaşadı.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracatındaki başarısını sürdürüyor. 2024 yılında 99 milyon dolar olan ihracatını, 2025 yılı nisanında yüzde 14’lük artışla 112,6 milyon dolara taşıyarak EİB bünyesindeki üçüncü sırayı aldı. EMİB, yıllık 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı ve 1,5 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

MEYVE SEBZE İHRACATINDA DURUM

Yaş meyve sebze ve mamul ihracatındaki düşüş, son aylarda durdu. Nisan ayında ihracatı yüzde 7’lik artışla 80 milyon dolardan 86,7 milyon dolara çıkan EYMSİB, EİB bünyesindeki sıralamada altıncı sıraya tutundu. Muğla, Ege Bölgesi ihracatında dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Nisan ayında Ege Bölgesi toplam 2 milyar 208 milyon dolarlık ihracat yaparken, İzmir 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. Muğla, gerçekleştirdiği 95,2 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan dördüncü il oldu.