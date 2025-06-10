Ege Bölgesi’nde Yoğun İlgi Var

EGE BÖLGESİ KURBAN BAYRAMI’NDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinde Ege Bölgesi’ne yoğun ilgi olduğunu aktardı. Ayrıca Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı da olan İşler, yazılı bir açıklama yaparak sektörün bayram tatilini oldukça verimli geçirdiğini belirtti.

KAPADOKYA’DAN ÇEŞME’YE DAVETKAR BÖLGELER

Ege Bölgesi’nin talep gören yerlerine değinen İşler, “Kurban Bayramı’nda sektör istediği doluluklara ulaştı. Özellikle en çok talep edilen bölgelerimiz Kapadokya, Antalya, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Gümüldür, Selçuk, Pamucak, Seferihisar, hepsinden daha önemlisi Çeşme, Alaçatı, Foça ve Ayvalık olarak bütün Ege kıyıları doldu doldu taştı” diyerek bilgi verdi. Özellikle Alaçatı, İzmir Çeşme ve Foça bölgelerinin bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde yüzde 100 doluluğa ulaştığını, birinci ve dördüncü günlerde ise doluluğun yüzde 90 seviyelerine çıktığını ifade etti. Toplamda Ege Bölgesi’nin doluluk oranı ise yüzde 95’e ulaştı.

İşler, yabancı turistlerin de bölgeye olan ilgisinin arttığını belirterek, “Türk turizmi kırılganlık eşiğini aşmış, artık bir sektör olmaktan ziyade endüstri haline gelmiş, en önemlisi ise dünyada ilk beşe girmiş bir sektör” cümleleriyle Türk turizminin gelişimini vurguladı.