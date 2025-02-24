Ege’de 4.4 Büyüklüğünde Deprem Açıklandı

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kandilli Rasathanesi’nden elde edilen bilgiler doğrultusunda, Ege Denizi’nde saat 14.33’te 19,7 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

ÖNCEKİ DEPREMLERİN DURUMU

Kandilli Rasathanesi’ndeki verilere göre, Ege Denizi’nde 4.0 veya üstündeki son deprem 19 Şubat tarihinde meydana geldi ve bu depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE DEPREM ANALİZİ

AFAD tarafından sağlanan verilere göre, bu yeni depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedilirken, büyüklüğü 4.4 şeklinde belirlendi.