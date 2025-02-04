Ege’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

EGE DENİZİ’NDE SÜREKLİ DEPREMLER

Ege Denizi’nde son günlerde arka arkaya depremler yaşanıyor. AFAD, bölgede 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu deprem, Ege Denizi’nde gerçekleşen son olaylar arasında en büyük olanı olarak kaydedildi. Ayrıca, bu süreçte Ege Denizi’nde yüzlerce deprem kayıtlara geçti. Dakikalar içinde birden fazla depremin kaydedilmesi, bölgede yaşayan halkın tahliye edilmesine yol açtı.

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde oluşan en büyük depremin büyüklüğünü açıkladı. 5.2 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında ve saat 16:04’te meydana geldiği belirtildi.