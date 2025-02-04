More
Gündem

Ege’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

ege-de-5-2-buyuklugunde-deprem-oldu

EGE DENİZİ’NDE SÜREKLİ DEPREMLER

Ege Denizi’nde son günlerde arka arkaya depremler yaşanıyor. AFAD, bölgede 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu deprem, Ege Denizi’nde gerçekleşen son olaylar arasında en büyük olanı olarak kaydedildi. Ayrıca, bu süreçte Ege Denizi’nde yüzlerce deprem kayıtlara geçti. Dakikalar içinde birden fazla depremin kaydedilmesi, bölgede yaşayan halkın tahliye edilmesine yol açtı.

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde oluşan en büyük depremin büyüklüğünü açıkladı. 5.2 büyüklüğündeki depremin yerin 7 kilometre altında ve saat 16:04’te meydana geldiği belirtildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ak Yatırım, 2025 Hisse Önerilerini Açıkladı!

Ak Yatırım, Hisse Öneri Listesi'ne Anadolu Sigorta ve Garanti Bankası'nı dahil ederken, İş Bankası'nı listeden çıkardı.
Flaş

Genel Af Hakkında AK Parti Açıklaması

Yeni yargı reformu paketinde, infaz düzenlemesi ve mahkumların topluma kazandırılması üzerine tartışmalar sürüyor. Genel af olup olmayacağı ise merak edilen bir diğer konu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.