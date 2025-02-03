Ege’de Artan Sismik Aktivite Endişe Yaratıyor

DEPREMLERİN ARTAN SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Ege Denizi’ndeki Santorini ve Amorgos adaları arasında Kiklades Adaları’nda depremler devam ediyor. Son yaşanan sarsıntıların büyüklüğü 3,5 ile 4,6 Richter arasında değişiyor. AFAD’dan gelen son dakika bildirimine göre, bu sabah 08.10’da Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

400 DEPREM DOLU BİR SÜREÇ

AFAD, gece 00.58’de yaptığı paylaşımda “Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır” bilgisini verdi. Ayrıca, “Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz,” açıklamasını yaptı.

ARTAN SİSMİK AKTİVİTE

Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vasilis Karastathis, Santorini’deki sismik hareketler hakkında bilim insanlarının endişelerini belirtti. 24 Ocak’ta başlayan deprem dizisiyle ilgili olarak, “Son 24 saatte hem sıklık hem de büyüklük açısından önemli sayıda deprem kaydedildi ve bunlardan birçoğu 4 büyüklüğünü aştı. Bizim hedefimiz sismik aktivitenin kademeli olarak azalmasıdır ancak şu anda tam tersi bir durum yaşanıyor,” şeklinde konuştu. Karastathis, sismologların dikkatinin Kaldera’dan Anythros bölgesine kaydığını ve bu bölgedeki hareketliliğin tamamen tektonik nedenlere bağlı olduğunu vurguladı.

TEKTONİK KÖKENLİ DEPREMLER

Karastathis, “Depremler açıkça tektonik kökenli. Volkanik aktiviteyle bağlantı, Caldera içinde mikrosismikliğin olduğu önceki bir evre nedeniyle yapıldı,” dedi. Bu bağlamda, “Sivil koruma çerçevesinde, bu durumun analiz edilmesi gerekiyordu. Bu durum hakkında bilgi edinilmesi gerekiyordu. Ancak bunun ötesinde, son 24 saatte Amorgos ve Santorini arasındaki bölgedeki depremlerle ilgili olarak izlediğimiz gelişme tamamen tektoniktir,” diye belirtti.

BÖLGEDEKİ GERİLİMİN NEDENLERİ

Prof. Dr. Naci Görür, Afrika Levhası’nın Anadolu Levhası’nın altına daldığını ve Kıbrıs Yayı’ndaki tektonik hareketlilik nedeniyle bölgedeki gerilimin devam ettiğini ifade etti. Görür, Ege Denizi’nde meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin bölgedeki fay hatlarıyla ilişkili olduğunu aktararak, “Bölgedeki hareketlilik dikkatle inceleniyor,” dedi.

EGE’DE YANARDAĞ ETKİSİ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son iki günde meydana gelen peş peşe depremlerin Santorini Yanardağı ile ilişkili olduğunu belirtti. “Bunun sonucunda, taş ve topakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege’deki adaları, Girit’i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir,” diye görüş bildirdi.

PROFESÖRLER BÖLGEDE İNCELEMELER YAPIYOR

Atina Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthymios Lekkas, Pazar öğleden sonra Santorini’ye ulaştı ve bölgede incelemelerde bulundu. Lekkas, “Bu bölge en fazla 5,5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir,” diyerek Santorini’yi 1932’de 7,1 büyüklüğünde deprem yaşayan Ierissos’tan kesin bir şekilde ayırdı.