Ege’de Deprem Fırtınası: 4’ün Üzerinde İki Şok

DEPREM HAREKETLİLİĞİ GÖZLENİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Ege Denizi merkezli olarak 4,8 ve 4,7 büyüklüğünde depremler kaydediliyor. Santorini Adası çevresinde bir süredir artan bir deprem hareketliliği dikkat çekiyor.

DEPRESYON DERİNLİĞİ BELİRLENDİ

Bu depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit ediliyor. Bölgede yaşanan sarsıntılar, yerel halk arasında endişe yaratıyor ve uzmanlar durumla ilgili detaylı takip yapıyor.