Ege’de Deprem Fırtınası Devam Ediyor

EGE DENİZİ’NDEN GELEN DEPREM HABERLERİ

Ege Denizi’nde devam eden deprem fırtınası, şiddetini artırarak sürüyor. Yunanistan’a bağlı ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu kesiminde meydana gelen depremler aralıksız olarak devam etmekte. Bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Gece yarısından sonra büyüklüğü 4,0 ve üzerinde 8 deprem gerçekleşti. Dün akşam ise 4,8 ve 5 büyüklüğünde yeni sarsıntılar yaşandı.

BAŞBAKAN MIÇOTAKİS’TEN AÇIKLAMALAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında yetkililer ve uzmanların bulunduğu Ege Denizi’ndeki sismik hareketliliğe ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda durum değerlendirmesi yapan Miçotakis, genel olarak Ege Denizi’ndeki aktif sismik yapının, Santorini Adası’nın uzmanlar için jeolojik bir “atölye” niteliği taşıdığını ifade etti. Uzmanların son durumlarına dair sunumlarını dinleyen Miçotakis, “Bugün, düne göre daha iyimseriz. Öte yandan vurgulamak isterim ki depremler tabii ki öngörülebilir değildir.” sözlerini kullandı. Miçotakis, sürekli sarsılan Santorini’deki endişeleri anladığını belirterek, “Lütfen soğukkanlı ve yetkililerle işbirliği içinde olsunlar.” dedi.

DEPREM SAYISI 6 BİN 400’Ü GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak’tan dünden saat 16.00’a kadar geçen sürede Ege Denizi’nde 938 deprem kaydedildi. Bu depremler arasında büyüklüğü 1’den küçük 1, 1-2 arasında 110, 2-3 arasında 337, 3-4 arasında 414 ve 4-5 arasında 75, 5-6 arasında ise 1 sarsıntı yer aldı. Ayrıca, bu dönem içerisinde Ege Denizi’nde toplam deprem sayısı 6 bin 400’ü aştı.

SANTORİNİ HALKI TAHLİYE OLMAKTA

Santorini Adası ve çevresindeki depremlerin etkisiyle halkın büyük kısmı, önlem almak amacıyla adayı hava ve deniz yoluyla terk etmeyi tercih etti. Bilet fiyatları yükselirken, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluştu ve ek seferler düzenlendi. Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitim faaliyetlerine cumaya kadar ara verildi.

AFAD VE MTA’DAN VOLKANİK HAREKET UYARISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Yunanistan Santorini Adası’ndaki depremlerle ilgili ortak bir ön değerlendirme raporu yayımladı. Bu raporda, sismik hareketlerin olası bir volkanik aktiviteye sebep olabileceği konusunda uyarılar yer alıyor. Ayrıca, 28 Ocak’tan itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının çarşamba günü itibarıyla 900’ün üstüne çıktığı belirtiliyor. Raporda, “Devam eden sismik aktivitenin, olası bir volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali bulunmaktadır.” ifadesi yer alırken, Türkiye’ye kadar ulaşabilecek tsunami gibi tehlikelere de dikkat çekildi.