Ege’de Deprem Fırtınası Sürüyor, Uzmanlar Uyardı

SON DAKİKA DEPREMLER YUNANİSTAN’DA HAREKETLİLİK OLMAKTADIR

Komşu Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi’nde, dün büyüklükleri 3,5 ile 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda gelen bu depremler, bugün de devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.22’de, merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu.

SON 24 SAATTE 30’DAN FAZLA DEPREM GERÇEKLEŞİYOR

AFAD’ın verilerine göre, Ege Denizi’nde dün saat 15.51’den bu güne kadar en küçüğü 1,3 ve en büyüğü 4,8 olan 30’un üzerinde sarsıntı tespit edildi. Bu sarsıntılardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti. Son olarak, merkez üssü Ege Denizi olan saat 20.41’de 4,5 ve saat 20.45’te 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

SANTORİNİ’DE ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ, OKULLAR TATİL OLDU

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki artan sismik hareketliliğin, 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor. Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbirler alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan tüm etkinlik ve toplantılar iptal edildi. Ayrıca, yarın için kreşler ve ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Bölgedeki depremlerin Türkiye’yi ne kadar etkileyebileceği sorusu gündeme geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

OKAN TÜYSÜZ: DEPREM FIRTINASI YAŞANMAKTADIR

NTV yayınına katılan Jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz, bölgede son iki günde 250’nin üzerinde deprem yaşandığını, bunların 26 tanesinin 3.5 ve üzerinde olduğunu belirtti. Art arda gelen depremlerin bir ‘deprem fırtınası’ olduğunu vurgulayan Tüysüz, “2011-2012 yılları arasında yaklaşık 14 ay süren deprem fırtınaları yaşanmıştı. Bunlar hem volkanların harekete geçmesi hem de fayların kesişmesiyle meydana geliyor. Bu gelişmeler haftalarca, aylarca hatta yıllarca sürebilir.” dedi.

TÜRKİYE’YE ETKİSİ HAKKINDA GÖRÜŞLER

Tüysüz, Türkiye için uzak bir mesafe olduğunu vurgulayarak “Ege bölgesi, dünyanın en sık deprem yaşanan bölgelerinden biridir. İçinden fay geçen illerimizin deprem potansiyellerinin araştırılması gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “İzmir’den diri fay geçiyor. Bu fayların uzun yıllar boyunca deprem ürettiğini araştırmak lazım.” dedi.

2012 YILI SISMİK AKTİVİTE SÜRECİ

Santorini Adası’nda 2012 yılında da sismik hareketlilik artmıştı ve bu süreç 14 ay boyunca devam etmişti. Ancak bu süre içinde herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı.

VOLKANİK TARİHİ:

MÖ 1600 yıllarında, volkanik bir ada olan Santorini’de son patlama gerçekleşmiştir. Bu patlama sonrasında, adanın 73 kilometrekarelik bir bölümü su altında kalmıştır. Santorini’den teknelerle ulaşılan, su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği alanlardan biridir.