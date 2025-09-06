Gündem

Ege’de Türk-Yunan Balıkçılar Gerginliği Yaşandı

Ege Denizi’nde Saros Körfezi’nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında tansiyon iyice yükseldi. Semadirek Adası ile Enez arasında meydana gelen olay, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçılarının üzerine sürmesiyle başladı. Türk balıkçılar, bu duruma kayıtsız kalmadı.

Türk gırgır ve trol tekneleri, haberleşme sistemleriyle çabuk bir şekilde organize olarak hareket etti. Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip eden Türk balıkçılar, bu tekneleri geri püskürtme başarısı gösterdi. Yaşanan bu anlar, Türk balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Türkiye’deki Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

Son bir yılda Türkiye'deki milyoner sayısı 2 milyon 367 bini geçti. Toplam servetleri ise 17.476 trilyon liraya ulaşarak önemli bir artış gösterdi.
