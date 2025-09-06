Ege’de Türk-Yunan Balıkçılar Gerginliği Yaşandı

GERİ PÜSKÜRTME OLAYI

Ege Denizi’nde Saros Körfezi’nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında tansiyon iyice yükseldi. Semadirek Adası ile Enez arasında meydana gelen olay, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçılarının üzerine sürmesiyle başladı. Türk balıkçılar, bu duruma kayıtsız kalmadı.

HIZLI ORGANİZASYON

Türk gırgır ve trol tekneleri, haberleşme sistemleriyle çabuk bir şekilde organize olarak hareket etti. Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip eden Türk balıkçılar, bu tekneleri geri püskürtme başarısı gösterdi. Yaşanan bu anlar, Türk balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.