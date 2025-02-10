Ege’deki Depremler Halkı Adalardan Uzaklaştırdı

DUPRAN ETKİLERİYLE ADALARDAN GÖÇ

Son günlerde meydana gelen depremlerden etkilenen Yunan adalarında özellikle Santorini ve Amorgos’un sakinlerinin büyük bir kısmı adaları terk ediyor. Santorini, Anafi ve Amorgos’ta eğitim kurumları 14 Şubat Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Adalarda kalan az sayıda insan ise sürekli meydana gelen sarsıntılar ve deprem seslerinden oldukça korkmuş durumda.

YUNANİSTAN’IN DEPREM GÖZLEMLERİ

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltı hareketliliğine odaklanmayı planlıyor. Volkanların bulunduğu deniz tabanındaki hareketlerin incelenmesinin ardından, bu sürekli sarsıntılara bilimsel açıklamalar getirilecek. Yunan haber kanalı Mega’nın aktardığına göre, Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip, bugünden itibaren Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarma ve iki yeni su altı sismografı yerleştirme operasyonuna başlayacak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN HIZLANMASI

Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava koşulları müsait olursa ekibin, Kaldera’da bulunan sualtı sismograflarını alacağını belirtiyor. Uzmanlar, denizaltından elde edilen verileri kara sismograflarından alınan verilerle birleştirecek. “Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz” diyen Nomikou, Santorini’nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin volkanik bir patlama ile bağlantılı olmadığını ifade ediyor.

ŞİDDETLİ DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Bu arada, adalarda hafta sonu boyunca etkili olan sarsıntılar devam etti. 5.0 Richter büyüklüğündeki bir deprem, Pazar günü saat 21.00’de kaydedildi. Depremin merkez üssü, Amorgos’un Arkesini kentinin 21 kilometre güneybatısındaki deniz bölgesinde, 226 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.