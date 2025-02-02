Ege’deki Depremler Yanardağ Kaynaklı Olabilir

DEPREMLERİN SANTORİNİ YANARDAĞI İLE İLİŞKİSİ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son birkaç gün içinde meydana gelen art arda depremlerin Santorini Yanardağı ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Prof. Dr. Ercan, “Bunun sonucunda, taş ve topakların fırlatıldığı patlama gerçekleşebilir. Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya da neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege’deki adaları, Girit’i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir” diyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’ne göre; Ege Denizi’nde dün, büyüklükleri 1.3 ila 4.4 arasında değişen 27 deprem meydana geldi. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede bugün 15:55’e kadar büyüklükleri 2.2 ila 4.8 arasında değişen 17 deprem daha oluştu.

DEPREM FIRTINASININ KÖKENİ

Prof. Dr. Ercan, Ege Denizi’ndeki deprem fırtınasının sebebinin tamamen deniz içindeki yanardağa bağlı olduğunu savunuyor. Santorini Yanardağı ile ilişkili bir deprem fırtınasının yaşandığını belirten Ercan, “Magmadan yaklaşık 45 kilometre derinden gelen, 1200 santigrat derece sıcaklığındaki erimiş yüksek kıvamlı magma, yüksek basınçla yukarıdaki magma odalarını dolduruyor. Yaklaşık 250 kilobarlık basınçla ve 2200 santigrat derece sıcaklıkla oraya basıyor. Bu baskı, bölgenin patlama için basıncını artırıyor. Basıncın artması sonucunda da depremler oluşuyor” diye ekliyor.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEBİLİR

Prof. Dr. Ercan, “Herkes bunun sonucunda ne olacak diye merak ediyor” diyerek herkesin endişe içinde olduğunu, taş ve topakların fırlatıldığı patlama ihtimalinin söz konusu olduğunu belirtiyor. “Bu patlama etkin olur. Deprem üretimi de olabilir. Bu üretim de 5 ile 7 arasında sarsıntıya da neden olabilir. Depremle birlikte süpürtü dalgaları oluşabilir. Bu dalgalar bütün Ege’deki adaları, Girit’i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir” ifadesiyle sözlerini sürdürüyor.

DENİZ İÇİ YANARDAĞIN DURUMU

Süpürtü dalgalarının Türkiye’yi de etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. “Süpürtü dalgaları yani tsunami Türkiye’yi de etkiler. Geçmişte de bu etkiler görülmüş. Bu bölgede 7.7 büyüklüğünde depremler olmuş. Türkiye kıyılarında büyük süpürtü dalgaları on binlerce kişiyi öldürdü. Tarih kayıtları bunu söylüyor” diyor. Santorini ve diğer deniz içi yanardağlarının, Afrika ana karasının güney Ege yayı boyunca Ege Denizi ile Anadolu’nun altında dalmasıyla 10 milyon yıldır devam ettiğini ortaya koyan Ercan, “Bu dalma yaklaşık 700 kilometreye kadar ulaşmış durumda” bilgisini veriyor.

YANARDAĞ PATLAMASI OLASILIĞI

İlerleyen süreçte oluşabilecek yanardağ patlamasıyla ilgili değerlendirme yapan Prof. Dr. Ercan, “Yanardağ patlamaya yakınmış gibi bir bilimsel görüntü veriyor. Bunun sonucunda eğer oradaki kabuğun direncini yenerse, yarıp patlayabilir. Ama yenemezse bir süre dinginliğe gidip daha sonra tekrar aktif hale gelir. Oradaki gerginlik birikimi yerin kırılma direncini yenerse patlar. Patlarsa içinden lavlar akar. Volkan bombası dediğimiz taşları fırlatır. Akıntı olur, Santorini Adası’ndaki bu akıntı, doğrudan doğruya Santorini kentini etkiler. Ada daha genişler, daha toprak kazanır. Akıntı patladıktan sonra, aylarca hatta birkaç yıl bile sürebilir. Patlamalı olursa deprem eşliğinde gerçekleşebilir” şeklinde açıklamada bulunuyor.