Ege’den Hasat Bezelyesi, Kadınları Destekliyor

SUÇ TEK ODAKBİR SORUMLULUK PROJESİ

SuperFresh, kadın çiftçilerin ürettiği “Ege’den Hasat” bezelyesini Migros mağazalarında sunmaya başladı. Bu ürün, Michelin 2025 Tavsiye Listesi’nde yer alan Seraf Vadi’nin menüsünde, Şef Sinem Özler’in dokunuşuyla yer aldı. SuperFresh, Türkiye’de kadın emeğini desteklemek ve sürdürülebilir tarımı geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattı. Projeyle kadın iş gücünün tarımsal üretimdeki görünürlüğünü artırmak hedefleniyor.

ETKİNLİKTE KATILIM SAĞLANDI

“Ege’den Hasat” bezelyesinin tanıtıldığı etkinlikte, Besler CMO’su Gülizar Öcal Doğan ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, projeye katılan kadın çiftçiler de bulunarak deneyimlerini paylaştı. Gülizar Öcal Doğan yaptığı açıklamada, “Bu proje ile sadece yeni bir ürünü tanıtmıyoruz; yerli üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı odağına alan bir dönüşümü destekliyoruz. Kadın çiftçilerimizin ürünlerini sofralara ve seçkin menülere taşıyarak emeklerini taçlandırıyoruz” dedi.

KADIN ÇİFTÇİLERİN GÖRÜNLÜĞÜ ARTIYOR

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın, “SuperFresh iş birliğiyle kadın üreticilerimiz teknolojiyle buluşarak üretimlerini artırıyor, sosyal ve ekonomik olarak güçleniyor. Bu proje kırsalda kalkınma için ilham verici bir örnek oluşturuyor” ifadesini kullandı. Projeye katılan çiftçiler ise tarımda görünürlük ve ekonomik bağımsızlık konusundaki dönüşümlerini, “Yıllardır üretiyoruz ama adımız anılmazdı. Şimdi bezelyemize değer veriliyor, şeflerin ellerinde hayat buluyor”, “Artık işçiden üreticiye dönüştüm, ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da güç kazandım” şeklinde dile getirdi. – İSTANBUL