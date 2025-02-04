Ege Denizi Depremleri Türkiye’yi Etkileyebilir Mi?

Ege Denizi’nde Sokakları Sallayan Depremler

Ege Denizi bugün de hareketlenmeye devam ediyor. Yunanistan’ın tanınmış Santorini Adası’nın kuzeydoğusundaki depremler aralıksız sürüyor. Bugün bölge genelinde pek çok sarsıntı kaydedildi.

EGE’DE DEPREM DURUMU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin en büyük etkisinin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Saat 16.04’te meydana gelen bu sarsıntı, aynı bölgede başka bir noktada gerçekleşti. Ayrıca 5,2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ifade edildi.

DEPREM SAYISI GİDEREK ARTMAKTA

AFAD’ın verilerine göre, 28 Ocak’tan itibaren saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi’nde toplam 754 deprem tespit edildi. Deprem fırtınası şeklinde süren bu aktivite sonucu, büyüklüğü 1’den küçük olan 1 deprem, 1-2 arasında 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu süreçte kaydedilen en büyük deprem ise 4,9 olarak belirlenmiş durumda. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştı ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında farklılık gösteriyor.

SANTORİNİ SAKİNLİĞİ ARIYOR

Santorini Adası ve çevresinde meydana gelen yüzlerce sarsıntının ardından, halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı olarak adayı hava ve deniz yoluyla terk ediyor. Bilet fiyatlarının artması ve liman ile havalimanında oluşan uzun kuyruklar sebebiyle ek seferler düzenlendi. Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitim faaliyetlerine cumaya kadar ara verildi.

TÜRKİYE ETKİLERİ NELER OLACAK?

Ege Denizi’ndeki depremler sürerken, insanların aklında şu soru var; Türkiye bu durumdan nasıl etkileniyor? Hürriyet’e görüş bildiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi’nin haritası üzerinden hareketin Muğla ve Aydın’a yakın olduğunu belirtti. Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” ifadelerini kullandı.

VOLKANİK FAALİYET UYARISI

Uzmanlar, olası volkanik faaliyetlere de dikkat çekiyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye kıyılarında tsunami uyarısında bulundu. Sözbilir, Türkiye’nin bu depremlerden etkilenme oranının düşük olduğunu ifade etti ve “Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7’den büyük depremler yaratması durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.